Campania: Cascone, in Consiglio approvate due norme sul trasporto pubblico

Sulla propria pagina Facebbok il consigliere della regione Campania, Luca Cascone annuncia: “Approvate in Consiglio Regionale due proposte di legge a mia firma:

– “Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea”: per rispondere alle mutate esigenze della mobilità nella nostra Regione, abbiamo disciplinato il settore dei trasporti pubblici non di linea, con particolare attenzione ai servizi di taxi, noleggio con conducente e noleggio di autobus.

La legge definisce le funzioni tra Regione Campania, Province, Città Metropolitana e Comuni, e istituisce un Registro regionale delle imprese di trasporto non di linea per monitorare e regolare il settore. Tra le novità inserite, la possibilità per le Province e Città Metropolitane di definire bacini di traffico comprensoriali per taxi e servizi di noleggio con conducente con autovettura da e per i grandi nodi intermodali (stazioni, aeroporti e porti). Questa legge consentirà di promuovere una mobilità più efficiente e attenta all’ambiente per tutti i cittadini, migliorando la qualità dei servizi e garantendo la sostenibilità economica del sistema.

– “Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale”: per garantire alle autorità competenti di poter procedere all’aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico locale passeggeri, in aderenza alle disposizioni previste dall’art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2005″.