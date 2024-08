Camogli, premio fedeltà del cane: celebrati gli eroi a quattro zampe

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L’idea del "Premio Fedeltà del Cane" nacque nel 1962, ispirata dalla commovente storia di un cagnolino chiamato Pucci, che aveva trovato una nuova famiglia tra i bambini delle scuole elementari di San Rocco. Abbandonato dai suoi precedenti padroni, Pucci dimostrò una lealtà incondizionata aspettando ogni mattina i bambini, accompagnandoli a scuola e condividendo con loro momenti di gioia. Questo gesto di affetto quotidiano durò per oltre dieci anni, e in sua memoria Giacinto Crescini ideò il premio, in collaborazione con il parroco don Carlo Giacobbe.

Il premio, inizialmente di portata regionale, è divenuto rapidamente nazionale e infine internazionale. Ogni anno, il 16 agosto, giorno di San Rocco, patrono dei cani, la cittadina di Camogli si riunisce per celebrare le straordinarie storie di fedeltà e coraggio degli amici a quattro zampe. Dal 1966, accanto ai premi per i cani, sono stati istituiti i "Premi Bontà", destinati a persone che si distinguono per gesti di generosità verso gli animali, e dal 2007 è nato anche il concorso "Un Cane per Amico", dedicato ai giovani studenti per stimolare la loro creatività e promuovere il legame con i cani.

Anche quest’anno, numerosi cani sono premiati per il loro eroismo e il loro contributo alla società. Il primo premio è stato destinato a Giulio, pastore tedesco di 3 anni che, la scorsa estate, salvò la propria padrona in mare aperto. Con audacia, sensibilità e amore, raggiunse a nuoto il materassino sul quale la signora aveva avuto una crisi di panico e, non senza fatica, la riportò a riva sana e salva. Il secondo premio, invece, è stato assegnato ad un cane di nome Jaeger, un Flat Coated Retriever addestrato per trovare persone in vita. Il 18 novembre 2023, dopo giorni di ricerche, il cane ha individuato il corpo senza vita di Giulia Cecchettin, uccisa da Filippo Turetta. Nonostante fosse addestrato per situazioni diverse, Jaeger ha mostrato segni di agitazione, guidando i soccorritori al tragico ritrovamento. Con 20 missioni all’attivo, questo è stato il primo ritrovamento di Jaeger, un risultato che riempie di orgoglio il suo team. Tra gli altri premiati ci sono anche Bowie, Happy e Kappa, cani del nucleo cinofilo dei vigili del fuoco della Liguria, che si sono distinti in operazioni di soccorso, trovando persone disperse e salvando vite umane. Poi c'è Eowyn, un incrocio tra pastore australiano e setter irlandese, che ha salvato i suoi padroni dall'incendio della loro tenda durante un viaggio in Bretagna, avvertendoli del pericolo imminente.

Anche Kendy, un giovane pastore tedesco della guardia di finanza, ha dimostrato un talento straordinario nel rintracciare grandi quantità di droga, contribuendo all’arresto di diversi spacciatori. Leo e Chanel, due labrador della polizia di Stato, sono stati invitati sul prestigioso palco del Festival di Sanremo, in rappresentanza di tutti i cani poliziotti che lavorano per garantire la sicurezza nelle manifestazioni.

Infine, non meno importanti sono le storie di Polly, una golden retriever impiegata nella pet therapy per portare sollievo ai pazienti terminali e affetti da Alzheimer, e i "Premi Bontà" assegnati a progetti di solidarietà come "Solidarietà a Quattro Zampe", che si occupa dei cani dei senzatetto, e "Zampatesa", che offre assistenza agli animali dei profughi ucraini.

Queste storie sottolineano l’importanza dei cani non solo come animali da compagnia, ma come veri e propri eroi, capaci di compiere gesti di grande coraggio e altruismo. Il "Premio Fedeltà del Cane" non è solo un riconoscimento, ma un tributo a quel legame speciale tra uomo e cane che, da secoli, continua a arricchire le nostre vite.