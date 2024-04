Camogli: anche Flachi tra i protagonisti dell'evento conclusivo di "Giovani al centro"

“Sono felice del grande successo che ha avuto l’ultimo incontro del ciclo ‘Giovani al Centro’ organizzato dal comune di Camogli. Un percorso che ho fortemente voluto e che ha avuto come protagonisti centinai di giovani studenti". Così Claudio Giovanni Pompei, Consigliere con incarico sport e politiche giovanili del comune di Camogli". L'ultimo appuntamento ha visto tra i protagonisti anche Francesco Flachi.





"Nell'ultimo evento - prosegue - abbiamo trattato il tema della bellezza intorno a noi, affrontandolo da più punti di vista, dal mondo della gastronomia, a quello della cultura, al paesaggio, al mondo della musica, a quello della scuola, allo sport. Tanti ospiti, 20 relatori con altrettante testimonianze sull’importanza della passione, dell’impegno e dello spirito di sacrificio come valori fondamentali per far rendere il talento e raggiungere i propri obiettivi. Presenti campioni dello sport, come Francesco Flachi e premiate due giovanissime atlete, Giulia Quattrale classe 2009 e Greta Barbagelata classe 2010, giocatrici della Rari Nates Camogli del Team Liguria vincitore del Torneo delle Regioni, con un ideale passaggio di testimone fra campioni del mondo e olimpionici affermati, come Nicolò Figari e Maria Teresa Frassinetti e le nuove generazioni. Abbiamo premiato anche l’allenatrice, Mariaelena Sessarego, che le ha preparate e le ha permesso di essere selezionate, volendo diffondere un messaggio di ringraziamento a tutti gli allenatori, che svolgono anche un lavoro sociale ed educativo".





"Un ringraziamento - conclude - ad Alessandro Capretti (FAI) , ai relatori del comparto enogastronomico e all'Istituto Marco Polo, per le testimonianze di valore e la presentazione di tre ex allievi che oggi lavorano in posti di prestigio”.