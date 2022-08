Camogli, a Shiva il premio Fedeltà del Cane 2022

Lei è Shiva, La cagnolina che si è aggiudicata il premio fedeltà del cane, in occasione della 61esima edizione che si svolge come ogni anno a San Rocco di Camogli. Una bellissima Border Collie che non dimostra i suoi nove anni e che è stata in grado di raggiungere la sua padrone che si trovava immobilizzata e in stato di choc dopo la caduta in un dirupo sul Monte Corno, nel bergamasco.

Sono stati conferiti anche altri premi:

dai cani antidroga come Leone e Nagut, al Labrador Emma che ha salvato da un incendio la sua padrona non vedente,fino ad arrivare al Progetto Serena: angeli custodi a quattrozampe che oltre ad assistere persone affette da diabete, sono in grado di riconoscere con altissima attendibilità i positivi al covid.