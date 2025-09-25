Cambiamento climatico, la viceministro Gava: "L'Italia farà la sua parte"

"L'Italia è pronta a fare la sua parte nella lotta al cambiamento climatico, ma basta con il green ideologico che sta mettendo in ginocchio imprese e posti di lavoro. Nella definizione degli obiettivi climatici serve realismo: la transizione ecologica deve andare di pari passo con crescita economica e competitività, non contro di esse. Solo così la protezione dell'ambiente diventa concreta ed efficace". Così il viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava a margine del Climate Summit 2025 organizzato dalle Nazioni Unite a cui ha preso parte in rappresentanza dell'Italia.

Crescita duratura - "Difendere l'ambiente è un dovere, - ha detto Gava - ma una transizione che penalizza chi produce e crea occupazione non è sostenibile. Dobbiamo invece sostenere la voglia di fare impresa, stimolare innovazione e garantire una crescita duratura, perché una transizione giusta non deve lasciare indietro nessun cittadino e nessun settore".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.