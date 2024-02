Calcio: Spezia in dieci per un'ora resiste al Modena grazie a super-Zoet, finisce 0-0

Lo Spezia, ridotto in dieci poco oltre la mezz'ora del primo tempo per una sciagurata doppia ammonizione di Gelashvili, resiste al Modena e porta a casa un punto importantissimo, specie alla luce di come si erano messe le cose. Gran parte del pareggio è merito di Jeroen Zoet (nella foto), il numero 1 olandese che sembra aver trovato finalmente la sua dimensione tra i pali delle Aquile, dopo aver fatto tanta panchina alle spalle prima di Provedel e poi di Dragowski. Il portiere spezzino è stato protagonista indiscusso della partita del Braglia, giocata dalle Aquile necessariamente in difesa per la precoce quanto inopinata inferiorità numerica. La prima parata prodigiosa è su Gliozzi in apertura di gara, ma nella ripresa Zoet si supera con due interventi prodigiosi prima su Oukhadda e poi su Abiuso. Lo Spezia resiste anche all'assalto finale della squadra di Bianco, nei sei minuti e oltre di recupero. Un punto ottimo, per come è arrivato.

MODENA - SPEZIA 0-0

MODENA (3-4-2-1): Seculin; Ponsi (77' Magnino), Zaro, Cauz; Santoro, Gerli, Palumbo (77' Oukhadda), Corrado (58' Cotali); Di Stefano (65' Abiuso), Duca (58' Manconi); Gliozzi. All. Pensalfini.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Gelashvili, Mühl (45' Hristov), Nikolaou; Mateju, Nagy, S. Esposito, Bandinelli (59' Vignali), Elia (83' Tanco); Falcinelli (45' Cassata), Di Serio (77' P.Esposito). All. D'Angelo.

ARBITRO: Rutella di Enna.

NOTE: espulso 35' Gelashvili per somma di ammonizioni (27' e 35'). Ammoniti 29' Gerli (M), 35' Gelashvili (S), 43' Cauz (M), 56' Duca (M), 65' Nagy (S), 74' Cotali (M), 75' Elia (S);