Calcio, Sestri Levante: Diego Longo nuovo allenatore, torna in Italia dopo una carriera all'estero

Diego Longo è il nuovo allenatore del Sestri Levante. Lo comunica la società con una nota. "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica - recita la nota - che Diego Longo è il nuovo allenatore dei corsari. Il neo tecnico dell’Unione torna in Italia, nella sua Liguria, dopo una vita all’estero fra Romania, Qatar, Grecia, Arabia Saudita, Ucraina ed Albania. Nel corso della sua carriera è stato professionalmente legato, in qualità di collaboratore e vice allenatore, a Mircea Lucescu e al figlio Razvan in diverse esperienze: nazionale rumena, Rapid Bucarest, Dinamo Kiev, PAOK e Al-Hilal, squadra dell’Arabia Saudita con cui ha vinto la Champions League asiatica nel 2019".



Genovese, 48 anni, Diego Longo ha studiato all'Istituto di Scienze Motorie di Genova e ha ottenuto il diploma di allenatore UEFA Pro. Dopo una carriera calcistica breve, interrotta a causa di un grave infortunio quando aveva 21 anni, inizia la sua attività da allenatore nei settori giovanili di alcune squadre liguri. Successivamente, si dedica alle panchine di squadre dilettantistiche come Sammargheritese e Pontedecimo. Nel 2005 inizia una lunga collaborazione con Razvan Lucescu, che lo inserisce come suo assistente al Rapid Bucarest. Da vice nel 2019 vince la Champions League asiatica con l'Al-Hilal. Resta al fianco del tecnico rumeno fino al 2020, anno in cui diventa vice allenatore della Dinamo Kiev, lavorando con Mircea Lucescu. Dopo una stagione con il club ucraino, decide di lasciare per motivi familiari e accetta l'incarico di allenatore principale del Kukësi, squadra di Kategoria Superiore, la massima serie albanese. Termina la stagione al quarto posto, ma il contratto non viene rinnovato per l’anno successivo. Nel marzo 2023, si trasferisce al Flamurtari Valona, squadra della seconda divisione albanese, dove guida la squadra ai play-off, ma senza ottenere la promozione in massima serie. A luglio firma con il Teuta, ma dopo un inizio deludente, rassegna le dimissioni. A fine novembre, accetta l'incarico di allenatore del Chindia Târgoviste, club di Liga II in Romania, per il resto della stagione.

Dopo l'esonero di Andrea Scotto, Longo ha il compito di salvare i Corsari. Nello staff rimarrà anche Roberto Russo, già secondo di Scotto. Longo debutterà sabato al Sivori contro il Gubbio.