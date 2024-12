Calcio, arbitri: il genovese Matteo Marcenaro promosso internazionale

Matteo Marcenaro, genovese, 32 anni, è uno dei due nuovi arbitri internazionali dell'AIA insieme con Matteo Marchetti.

Nato a Genova il 9 novembre 1992, Marcenaro è considerato da tempo un predestinato. Si era avvicinato all’arbitraggio sin da giovane, iniziando nelle categorie minori per poi salire progressivamente di livello. Dopo aver fatto esperienza in Serie D, nel 2017 approda in Serie C, dove si distingue per le sue qualità. Nel maggio del 2021 debutta in Serie B dirigendo la partita tra Pisa e Virtus Entella, e successivamente arbitra la finale per la promozione in B tra Padova e Alessandria. Sempre nel 2021, entra ufficialmente nella Commissione Arbitri Nazionale unificata di A e B, confermando la sua crescita professionale.

Il 30 novembre 2021, esordisce in Serie A dirigendo Verona-Cagliari, che termina con un pareggio 0-0. Il 12 settembre 2022, è quarto ufficiale nell'amichevole Scozia-Inghilterra diretta da Davide Massa. Il 15 agosto 2023, fa il suo esordio internazionale come quarto ufficiale nella partita Galatasaray-Olimpija Ljubljana, valida per le qualificazioni alla Champions League, con Marco Guida come arbitro principale. Il 19 settembre 2023, è di nuovo quarto ufficiale nel match della fase a gironi Shaktar Donetsk-Porto, diretto da Davide Massa. L'11 novembre 2023, nell'ambito di una collaborazione tra l'AIA e la Federazione Calcistica di Cipro, è chiamato a dirigere il match del massimo campionato cipriota APOEL Nicosia-AEL Limassol.

Ha diretto finora complessivamente 235 partite, di cui 32 in serie A.