Buon compleanno Paperino, il più genovese del mondo Disney

Tanti auguri, Paolino Paperino! Felice 90° compleanno! Nove decenni dalla prima volta che il mondo ti ha conosciuto sul grande schermo, nel cortometraggio “La gallinella saggia”.

Lo sappiamo, dovremmo chiamarti Donald Duck, così compare sul certificato di nascita. La dinastia dei paperi nata dalla matita di Carl Barks (e narrata da Don Rosa) viene dalla Scozia: il nome originale della tua famiglia è McDuck. E degli scozzesi si dice la stessa cosa che viene affibbiata ai genovesi: oculati, parsimoniosi, persino avari. Chissà che non sia stato proprio questo a spingere i liguri Giovan Battista Carpi, Luciano Bottaro e Andrea Freccero a curare i tuoi disegni per Disney. E’ un primo punto di contatto tra te e la Superba, ma siamo certi di trovarne molti altri.

Del tuo carattere dolce e iracondo, sappiamo tutto. Innamorato di Paperina, affettuoso zio dei tre adorabili pestiferi Qui Quo e Qua, te la cavi un po' meno bene nei panni del nipote e del cugino. Ecco altri punti di contatto tra te e la città di Colombo: un'eredità ricchissima che sembra non arrivare mai, è lì a portata di mano ma il Grande Vecchio, lo zio Paperone, non te la lascerà. E' un po' la nostra storia di genovesi: un grande patrimonio alle spalle, come forse non sarà più, ma sognare non costa nulla. Anche con i due cugini del cuore le cose non vanno meglio. Quel brillantone di Gastone, ricco e ammirato da tutti per la sua fortuna, miete successi come tu non riesci (o non vuoi?) fare. E cosa dire di Paperoga, il più low profile tra i paperi? Stralunato e alternativo, è il cugino pasticcione di cui in fondo non puoi fare a meno.

Sei stato tante cose in questi novant'anni, caro Paperino. Marinaio prima di tutto: hai combattuto anche tu la tua guerra, hai servito lo zio Sam in mare e proprio il mare ti riporterà da noi. Ma prima pensiamo al tuo alterego Paperinik: tipo da spiaggia di giorno, super eroe solitario di notte. Anche qui ti vediamo un po' ligure, perché non rinunceresti mai alla tua amaca, ma quando c'è da correre in aiuto di qualcuno lo fai e senza troppe celebrazioni. E poi sei un automobilista che lotta ogni giorno contro le avversità: d'accordo, forse tu a bordo della mitica 313 sei un po' più sfortunato del normale, ma di nuovo ai nostri occhi sei un ligure con il becco.

E come dimenticare la tua lunghissima lista di piccoli e grandi debiti? In perenne bolletta, non ti perdi d'animo e regali un sorriso a tutti coloro che potrebbero avere un buon motivo per tenere il muso.

Insomma caro Paperino, ti eleggiamo genovese d'adozione. Anche se, in una storia di qualche anno, fa genovese lo sei stato davvero. Ricordi? Sei partito da Genova con i Mille di Garibaldi! Zio Paperone ti aveva incaricato di esportare il pesto nel Meridione e giravi per il Porto a caccia di volontari. Uno in particolare aveva declinato il tuo invito: ma la sua sagoma di vecchio pescatore ti aveva colpito moltissimo quel suo aspetto resiliente e infatti è ancora qui, dove l'hai lasciata, tra i vicoli e il Mar Ligure.

Galleria