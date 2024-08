Genova, stadio, ultimatum di Bucci a Genoa e Sampdoria: "Progetto entro novembre"

A fine settembre tornerà il derby di Coppa Italia tra Genova e Sampdoria. A Telenord, però, il sindaco di Genova, Marco Bucci, accomuna i due club sugli scarsi risultati riscontrati fino a oggi in tema di efficienza dello stadio Luigi Ferraris.

Cosa chiede alle due società? La risposta del sindaco: "Nulla di nuovo, venite con un progetto. Non sono qui per criticare le due dirigenze, ma sebbene sappia che alcune aziende si sono mosse, non ho ricevuto, ad oggi, progetti concreti da Genova e Sampdoria. La mia visione è quella di uno stadio moderno, in grado di accogliere eventi anche non sportivi, per un sito oggi mancante in città. In sostanza, una struttura vivibile extra partita e in grado di attirare presenze".