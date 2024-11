Bucci risponde a Orlando: "Numero assessori non c'entra con spese per la sanita', mi spiace che si confonda"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Il numero di assessori c'entra poco con le spese della sanità, a meno che qualcuno abbia scoperto qualche nesso che io non conosco". Il presidente del la Regione Marco Bucci, a margine di un evento al Galliera, risponde ad Andrea Orlando che nei giorni scorsi sui social aveva polemizzato dicendo che servono fondi adeguati per la sanità e non nuovi assessori.

"Se il signor Orlando confonde la sanità con gli assessori, cioè cose che sono come le mele con le pere, mi dispiace per lui - ha detto - ma non è questo il modo di fare. Se uno vuole veramente contribuire, io vorrei avere suggerimenti su come aumentare la produttività, su come ridurre le spese che non servono, che è quello che noi dobbiamo fare. Se lo facciamo tutti assieme ancora meglio".

Bucci, comunque, si dice pronto ad andare avanti con la richiesta di un maggior numero di assessori. "Sapete che c'è questa possibilità in conferenza Stato Regioni e noi li chiederemo - ha detto -. Saranno a costo zero per tutti, nel senso che saranno pagati con i costi che ci sono già, quindi non ci saranno costi addizionali, è un modo per avere più persone che lavorano. Ditemi voi se è sbagliato".

Alla domanda sull'assessorato alla sanità a Massimo Nicolò, Bucci risponde scherzando: "E' una buona idea, la considereremo".