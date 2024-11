Bucci presidente, ministro Bernini (FI): "Anche verso le regionali in Emilia-Romagna si sente l''effetto Liguria'"

"Siamo contentissimi, perché si vede l'effetto Liguria". Lo afferma il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, in visita al Conservatorio di Bologna, parlando della campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna. "Forza Italia ha avuto un boato di consensi, al punto che ci sono andati in tilt i siti - afferma Bernini - Abbiamo dovuto rimandare di un mese la chiusura delle adesioni e su questo noi vediamo una crescita di interesse".

Il ministro forzista sottolinea: "La nostra grande sfida, il nostro grande impegno è quello di rendere concreto un voto che ha fatto la differenza in Liguria, cioè il voto del centro. Ma il voto del centro è anche un voto che certe volte si incrocia con l'astensionismo. Quindi il nostro impegno dev'essere quello di spiegare a tutti che il momento di fare la differenza è il momento del voto".

E ora "dobbiamo impegnarci molto nelle ultime settimane per far capire ai nostri elettori qual è la forza del nostro progetto politico, qual è la forza dell'esempio di questi due anni di governo e soprattutto che c'è un momento in cui si fa la differenza e questo momento è quando abbiamo in mano la scheda elettorale e la matita e possiamo mettere la croce nel posto giusto".