Bucci: "No a ritorno delle Province, Città Metropolitana fondamentale in Fontanabuona e a Sant'Olcese"

E' vero o no che il sindaco della sesta città italiana non può trovare, anche, il tempo per pensare a borghi da 100 anime del profondo entroterra? "No, non è vero e l'abbiamo dimostrato con i fatti. Se parliamo a livello di persone, resta soltanto un problema di organizzazione del lavoro. Certo, servono più risorse. Siccome continuiamo a occuparci di opere prioritarie come strade e scuole servirebbero quattrini come ai tempi delle Province. Invece, questo non avviene perchè la Città Metropolitana è stata svuotata di risorse".

Lo dice a Telenord il primo cittadino di Genova, Marco Bucci, nonchè, sindaco metropolitano dell'area genovese. "L'ente che ha sostituito la Provincia e che mi onoro di rappresentare è stato ed è tuttora protagonista su capitoli fondamentali del territorio come il tunnel della Fontanabuona o il ponte che dovrà collegare Sant'Olcese con Serra Riccò. Sono questi investimenti che senza Città Metropolitana si sarebbero arenati e dove, invece, stiamo giocando un ruolo in prima fila".

Il sindaco metropolitano prosegue: "Allora il presidente del Consiglio con oltre 55 milioni di persone da amministrare cosa dovrebbe dire? Basta organizzarsi si fa tutto. Ma servono risorse".