Bucci incontra Meloni e Salvini per le grandi opere, Natale critica: "Basta annunci, servono risultati concreti"

Il sindaco di Genova e commissario straordinario per la diga di Genova, Marco Bucci, ha incontrato a Roma la premier Giorgia Meloni e il vice premier Matteo Salvini. Ottimismo e fiducia emergono dalle sue dichiarazioni, ma il segretario del PD Liguria, Davide Natale, esprime dubbi sui risultati concreti e critica il rinvio del consiglio regionale per l’incontro.

Incontri a Roma - Marco Bucci ha partecipato a due incontri istituzionali a Roma, rispettivamente con la premier Giorgia Meloni e con il vice premier Matteo Salvini, accompagnato dal vice ministro Edoardo Rixi. Durante i colloqui, sono stati affrontati temi centrali per il futuro della Liguria, tra cui la diga, il tunnel subportuale, il tunnel della Fontanabuona, l’edilizia ospedaliera e le questioni ambientali. “Ho trovato grande condivisione da parte della presidente Meloni e apprezzato il suo ottimismo per il lavoro al servizio della Liguria,” ha dichiarato Bucci. “Con Salvini e Rixi, abbiamo ribadito l’impegno comune per realizzare le grandi opere indispensabili per il nostro territorio.”

Critiche dal PD - Il segretario del PD Liguria, Davide Natale, ha sollevato dubbi sull’efficacia degli incontri, definendoli “un elenco di titoli” senza risultati concreti. “Non è chiaro cosa Bucci abbia ottenuto per la Liguria,” ha commentato Natale.

Sanità e infrastrutture - Natale chiede risposte su investimenti concreti in sanità, come l’edilizia ospedaliera e nuove strutture, e sulle infrastrutture, in particolare il ritardo nella realizzazione della diga. “Vorremmo sapere se sono state avanzate richieste e ottenute assicurazioni per progetti cruciali,” ha aggiunto il segretario PD.

Disagi ferroviari - Un altro tema al centro delle critiche riguarda i problemi ferroviari. Natale auspica che Bucci abbia consegnato a Salvini e Rixi la lettera del presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, indirizzata a RFI, che denuncia i disservizi sulla rete ferroviaria ligure.