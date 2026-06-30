Bucci: "Bando per il termovalorizzatore prorogato al 20 luglio"

L'avviso pubblico sul termovalorizzatore è stato prorogato di 20 giorni, la scadenza è stata fissata per il prossimo 20 luglio alle 23.59. Lo ha annunciato il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, a margine del consiglio regionale.

“Gli ulteriori 20 giorni sono a disposizione di tutti i partecipanti per eventuali integrazioni o eventuali partecipazioni o qualunque altro dato che voglia essere utile per poter arrivare alla decisione finale. Penso sia una cosa molto positiva, il lavoro è molto complesso, si parla anche di risorse economiche ingenti, per cui è giusto che noi affrontiamo la cosa in questi termini. L’allungamento serve per tutti - ha aggiunto Bucci -, non è fatto soltanto per un'azienda (Amiu, n.d.r.) o altre e soprattutto quello che è importante è che Genova è responsabile dell'80% del materiale che è fuori regione, dei termovalorizzatori fuori regione, ed è molto difficile che si possa dire a Genova non facciamo nulla e diamo un altro comune l'80% dei rifiuti della Liguria”.





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