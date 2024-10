Regionali, Bucci a Telenord: "Orlando mi attacca su stadio e palasport perché non ha argomenti"

"Sono molto dispiaciuto per le polemiche attorno al palasport e allo stadio, sono testimonianza di una opposizione che non ha argomenti": Marco Bucci risponde così ad Andrea Orlando che ieri mattina, in occasione della visita a Genova di Elly Schlein, aveva attaccato duramente il sindaco sui due progetti sportivi della città.

Falso - "Ciò che ha detto Orlando in merito a questi due progetti non è duro, è falso - dice Bucci a Telenord - sul complessivo progetto di restauro del Waterfront ricordo che il masterplan di Renzo Piano era già stato presentato alla Giunta precedente alla mia e che nessuno era stato in grado di trovare un costruttore e mettere a terra il progetto. Noi lo abbiamo fatto in tempi molto rapidi e abbiamo realizzato quello che sarà un punto di riferimento non solo per la città ma per l'intero nord Italia".

Il palasport - "Non so chi abbia detto che il Palasport non disponga delle altezze regolamentari per le partite di livello internazionale: le altezze ci sono e 30 centimetri, che possono essere agevolmente recuperati spostando un faro, non sono certo un problema e lo capiscono tutti. L'altezza complessiva è limitata dal cono della copertura del Palasport, che è sotto il vincolo della Sovrintendenza alle belle arti, pertanto non la possiamo modificare, ma il risultato raggiunto è comunque sufficiente per un pieno utilizzo della struttura".

Lo stadio - "Il percorso che noi stiamo portando avanti è quello corretto - prosegue il Sindaco - abbiamo coinvolto Genoa e Sampdoria già dallo scorso mese di aprile, con l'intenzione di avere in mano un progetto vincolante entro la fine dell'anno, in tempo per partecipare al processo di assegnazione delle partite degli Europei 2032. Al momento abbiamo ricevuto un'offerta dal Genoa e una lettera che impegna la Sampdoria a presentarne una propria entro un mese. Sono poi contento che sia arrivata una ulteriore proposta da un soggetto terzo (Cds Holding, ndr) e devo dire che le idee che ho visto finora sono tutte molto belle e ci riempiono d'orgoglio. Ovviamente la priorità, come ho detto fin dal primo momento, va alle due società e confido che entrambe possano accordarsi in un progetto condiviso: in ogni caso gli altri soggetti che intendono presentare offerte possono farlo con il vincolo di coinvolgere Genoa e Sampdoria, com'è giusto che sia. L'obiettivo è permettere a Genova di partecipare ai campionati Europei e rendere felici e fieri tutti i tifosi".

Le polemiche - "E' molto avvilente che si portino avanti attacchi sterili, senza fatti che possano supportare certe prese di posizione, è un insulto per tutti i liguri. I fatti sono chiari a tutti, chi si comporta in un certo modo dimostra solo la propria pochezza di spirito, la scarsa onestà intellettuale e soprattutto la mancanza di argomenti per la campagna elettorale".