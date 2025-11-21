Brindisi, aperte le iscrizioni alla Scuola di Agroecologia per Agricoltori di prossimità

a Cooperativa Sociale Qualcosa di Diverso promuove una Chiamata Aperta per partecipare gratuitamente alla “Scuola di Agroecologia per Agricoltori Prossimi”, un percorso di Forma-Azione Agro-Eco-Logica basato sui principi di interrelazione, rigenerazione, creatività e intelligenza naturale. Il corso è dedicato a sei giovani di età compresa tra 18 e 40 anni che si riconoscono come prossimi all’agricoltura ecologica, sia per attitudine, ovvero vicinanza al settore agricolo e motivazione all’azione, sia per prossimità territoriale, cioè residenza o domicilio nella Provincia di Brindisi e nelle aree limitrofe.

Il corso nasce all’interno del progetto Re-AGES, percorso di ricerca-azione in agroecologia e agroforestazione promosso dalla Cooperativa Qualcosa di Diverso in partenariato con Deafal ONG e sostenuto dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Re-AGES prosegue il percorso avviato nel 2023 con AGES – Agroforesta Ecologica e Sociale, in cui è stato sviluppato il primo prototipo di agroforesta di XFarm Agricoltura Prossima. Insieme ai partecipanti della Scuola di Agroecologia, il progetto mira a co-creare un nuovo sistema agroforestale mediterraneo, capace di rispondere alle specifiche problematiche del territorio.

La scuola offre ai partecipanti conoscenze teorico-metodologiche e competenze pratico-esperienziali per analizzare e gestire agro-ecosistemi e sviluppare capacità tecniche e gestionali per avviare progetti agroecologici autonomi nel territorio della Provincia di Brindisi. Il percorso formativo avrà durata complessiva di 180 ore, da marzo 2026 a luglio 2027, suddivise in 64 ore di formazione frontale attraverso 16 incontri da quattro ore ciascuno, 86 ore di formazione esperienziale in campo con partecipazione diretta alle attività quotidiane di un’azienda multifunzionale, agroecologica e sociale, e 30 ore dedicate allo sviluppo del progetto personale, che accompagneranno i partecipanti nella progettazione di attività agroecologiche capaci di contribuire alla crescita del territorio e di dialogare con le esperienze già attive della scena agricola emergente. I contenuti delle lezioni frontali saranno co-progettati con i partecipanti in base ai loro interessi e ai bisogni locali, mentre le attività pratiche in campo permetteranno di acquisire competenze operative concrete in agricoltura rigenerativa.

Le candidature sono aperte fino al 31 dicembre 2025. Maggiori informazioni e modulistica per partecipare sono disponibili sul sito www.xfarm.me/progetti-in-corso/open-ages o contattando il numero +39 328 268 7989.

XFarm Agricoltura Prossima, fondata nel 2017 dalla Cooperativa Sociale Qualcosa di Diverso, è un’impresa agroecologica e sociale che ha riconvertito 50 ettari di terreni confiscati alla criminalità organizzata a San Vito dei Normanni, adottando pratiche di agricoltura rigenerativa con un approccio sociale, produttivo ed ecologico integrato. XFarm restituisce alla comunità beni confiscati come patrimonio collettivo, promuovendo progresso socio-economico e rapporti di lavoro trasparenti e rispettosi dei diritti. L’azienda promuove un’agricoltura di qualità, sociale e organica, rispettando i cicli naturali e favorendo la biodiversità, rappresentando oggi un punto di riferimento locale e nazionale nel campo dell’agroecologia e dell’agroforestazione sociale.

