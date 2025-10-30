BrianzAcque, sostenibilità da record: zero sprechi e acqua 100% circolare

BrianzAcque presenta l’ottavo bilancio di sostenibilità con risultati eccezionali sul fronte ambientale: perdite idriche ridotte del 24,2%, riciclo del 100% dei fanghi e recupero del 98,4% dei rifiuti. L’azienda, guidata dal presidente e amministratore delegato Enrico Boerci, sottolinea come la sostenibilità sia “parte del nostro Dna, non un esercizio d’immagine”.

La rete di 389 punti d’acqua gratuita ha generato 9,8 milioni di euro di risparmio e ha evitato l’utilizzo di 17 milioni di bottiglie di plastica. Tutta l’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili certificate, che coprono il 72% dei consumi, mentre le acque reflue depurate sono cresciute del 22%, raggiungendo 75,9 milioni di metri cubi.

Tra i progetti di punta, il nuovo digestore di Vimercate, che ridurrà ulteriormente i fanghi da smaltire e produrrà biogas rinnovabile, e l’aggregazione con Bea per creare un polo pubblico integrato acqua–ambiente–rifiuti.

Il bilancio 2024, primo allineato agli standard europei, consolida il ruolo di BrianzAcque come modello nazionale di efficienza, innovazione e responsabilità ambientale.

