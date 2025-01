Brevetti bagnini e stagione turistica 2025, Foscolo (Lega): "Soluzione in emendamento al Milleproroghe"

La Lega ha depositato in Parlamento un emendamento al decreto "Milleproroghe" che risolve il problema del rinnovo dei brevetti per i bagnini, garantendo la continuità dei servizi balneari e turistici in vista della stagione estiva 2025. Una mossa a sostegno del settore, già messo a dura prova dalla direttiva Bolkestein e dalle normative europee.

Bagnini e brevetti – La proposta, avanzata dalla Lega, riguarda il rinnovo dei brevetti per i bagnini, che sarebbero scaduti entro la stagione estiva del 2025. Con l’emendamento al decreto ‘Milleproroghe’, il partito intende risolvere una questione fondamentale per il settore turistico e balneare, evitando disagi per le imprese e per i lavoratori del comparto. “Un atto importante e concreto”, commenta Sara Foscolo, capogruppo regionale della Lega, che ha sottolineato come l’intervento garantirà il regolare svolgimento dei servizi di assistenza in spiaggia e nelle piscine delle strutture ricettive.

Imprese turistiche – Le difficoltà del settore turistico, aggravate dalle normative europee come la direttiva Bolkestein, hanno spinto la Lega a intervenire per tutelare le imprese balneari. La necessità di una risposta rapida è stata sentita con urgenza, vista la stagione turistica 2025 ormai imminente. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con gli operatori del settore, ascoltando le loro esigenze”, ha affermato Foscolo, ribadendo l’importanza di questo emendamento per la continuità dell’attività.

Lavoro e continuità – La soluzione proposta non è solo un aiuto per le imprese, ma anche un supporto ai lavoratori del settore, che necessitano di certezze per programmare la loro attività. Il rinnovo dei brevetti, infatti, è essenziale per chi lavora nelle strutture turistiche e balneari. La Liguria, in particolare, si trova al centro di questo intervento, con la presenza di numerose attività legate al turismo balneare e la necessità di garantire i livelli di sicurezza nelle strutture ricettive.

Collaborazione politica – L’emendamento al ‘Milleproroghe’ è stato presentato grazie al lavoro congiunto di vari esponenti della Lega, tra cui la deputata Giorgia Andreuzza e i rappresentanti del partito al Senato. “Spero che tutte le forze politiche possano condividere questa proposta, che risponde a una richiesta fondamentale per il settore”, ha aggiunto Foscolo, augurandosi che l’iniziativa venga sostenuta anche da altre forze politiche.

