Brando Benifei (PD) e il rapporto con la Moratti: "In Europa cosa vuole fare? Essere al rimorchio dei sovranisti come ha fatto fino ad ora?”

"Alla Moratti contestavo che la scuola non poteva essere lasciata senza risorse, c'era una riforma che rappresentava i tagli lineari alle dotazioni per la scuola e non era giusto. Oggi mi spiace che il governo italiano, dopo che abbiamo lottato negli anni passati in Europa, per avere le risaorse del Pnrr che riguardano anche gli investimenti sulla scuola, non riesca a progettare, è troppo distratto a fare altro. Ora la Moratti è esponente di Forza Italia di nuovo, guidata dal mio ex collega Antonio Tajani, mi verrebbe da chiederle, dell'Europa oltre a candidarsi che cosa volete fare? Perché le battaglia fatte in questa legislatura che abbiamo fatto, che sono state importanti per portare opportunità e risorse, al fronte di mancanze dell'Eruopa che non ha la voce forte per costruitre la pace, di trattare i flussi migratori e quindi i diritti umani di chi arriva in Europa. Bisogna capire se oggi vogliamo andare verso un'Eruopa più integrata, che possa fare meglio le battaglia politiche sui temi che interessano ai cittadini. Vorrei quindi sapere se vogliono essere al rimorchio dei sovranisti, come sono stati fino ad ora o vogliono esprimere altro. Noi vogliamo un'Europa sociale e del lavoro". Ha commentato così l'onorevole Brando Benifei, la riforma Moratti che identificava alcune riforme legislative che modificarono l'ordinamento scolastico italiano e all'università in Italia. Realizzata tra il governo Berlusconi II ed il governo Berlusconi II e presentata dal Ministro Letizia Moratti. La Moratti potrebbe essere la nuova ministra dell'Università al posto di Anna Maria Bernini. Questa è l'ipotesi che circola. Domani sarà proprio in Liguria per un evento della campagna elettorale organizzato da Forza Italia..