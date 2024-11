Botti di Capodanno, a Genova torna l'ordinanza: stop nelle aree pubbliche

"Stiamo predisponendo anche per questo periodo festivo l'ordinanza che vieterà la detenzione e l'utilizzo di fuori d'artificio e simili in vista di Capodanno, stiamo scrivendo il testo dell'ordinanza che interverrà sulle aree pubbliche del territorio comunale, purtroppo non abbiamo gli strumenti per intervenire in ambito privato"- così l'assessore comunale genovese alla Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale, Sergio Gambino, rispondendo a un'interrogazione di Fabio Ariotti (Lega) sulla questione delle "misure da adottare per regolamentare e limitare sul territorio cittadino i festeggiamenti pirotecnici a tutela della popolazione e degli animali".

L'assessore Gambino aggiunge che "il Comune potrà disporre una bonifica straordinaria delle strade proprio all'indomani della notte di San Silvestro". Ariotti esprime l'auspicio che l'ordinanza possa entrare in vigore prima degli ultimi giorni dell'anno poiché "Già in queste settimane i ragazzi hanno iniziato a far esplodere petardi e simili nelle strade".

Ariotti commenta: "Con l’avvicinarsi dell’ultimo dell’anno, ci troviamo ad affrontare la questione dei botti e dei petardi venduti liberamente, purtroppo anche a ragazzini, che spesso li utilizzano senza criterio mettendo in pericolo loro stessi, ma anche le persone che si trovano nelle vicinanze. A Genova, da qualche anno, un’ordinanza vieta in tutta la città la detenzione e l’uso di ogni tipo di fuoco d’artificio o materiale pirotecnico similare nelle aree pubbliche. Dunque, i botti, sono consentiti solo all’interno di proprietà private. Questo è un piccolo punto di partenza, e sarebbe importante arrivare a un divieto di vendita soprattutto per quelli più pericolosi, visto che dobbiamo considerare che ogni anno, in Italia, a causa dei botti, restano ferite centinaia di persone, adulti e bambini e purtroppo qualcuno perde anche la vita. Il materiale pirotecnico costituisce oltretutto un grave pericolo sia per l’ambiente, può infatti provocare incendi, che per gli animali d’affezione: cani, gatti, ma anche altri animali come quelli selvatici che muoiono a migliaia a causa dei petardi per lo spavento o per i danni riportati, per non parlare dei petardi inesplosi che colpiscono sopratutto molti bambini. Per questo ho chiesto con un’interrogazione in Consiglio comunale che vengano messi in campo tutti gli strumenti necessari per evitare questi incidenti. L’Assessore competente ha assicurato che oltre all’ordinanza e alle sanzioni si penserà anche a una collaborazione con Amiu per bonificare le zone dove solitamente si sparano più petardi per poter garantire massima sicurezza alla cittadinanza".