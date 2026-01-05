Borzonasca: Italea, tradizione e territorio nel concept di Regata Culturale



L’evento in programma il 5 gennaio a Borzonasca, presso l’Auditorium “Fabrizio De André”, ossia la commedia in lingua genovese "Se scistema tutto" di Loredana Cont con la Compagna Quelli de 'na votta", si inserisce nel progetto Italea, sovvenzionato dal Ministero, ed è ricompreso nel concept di Regata Culturale, che ne riconosce il valore culturale, identitario e territoriale.





L’iniziativa si configura come uno spazio di racconto e di restituzione collettiva, in cui trovano voce anche coloro che hanno attraversato il mare senza recidere il legame con le proprie radici. Persone e comunità che, nel viaggio e nel mutamento, hanno custodito tradizioni, lingua e memoria, dimostrando come il mare non separi, ma unisca: unisce linguaggi, intreccia realtà diverse, crea continuità tra terre lontane e storie condivise. Appuntamento all'Auditorium dalle 21.





Regata Culturale ha nei propri intenti la divulgazione e la valorizzazione delle tradizioni, dei territori e del patrimonio immateriale, con una particolare attenzione rivolta all’entroterra, luogo di identità profonde, di saperi antichi e di relazioni comunitarie che costituiscono l’anima più autentica del Paese. In questo orizzonte, la cultura diventa strumento di connessione tra chi è partito e chi è rimasto, tra costa ed entroterra, tra memoria e futuro.





L’evento di Borzonasca si inserisce così in un percorso più ampio, in cui lo spettacolo e la narrazione culturale assumono il valore di atto di riconoscimento e appartenenza, restituendo centralità ai territori e alle comunità che li abitano.





Regata Culturale prosegue il proprio cammino come spazio condiviso di visione, affinché la cultura resti un bene comune, capace di attraversare il mare senza perdere le proprie radici, e di unire persone, luoghi e generazioni nel segno della continuità e della memoria viva.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.