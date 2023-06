Bordighera, incendio in un palazzo del centro: donna ustionata e due condomini evacuati

Un incendio è divampato stamane in un palazzo tra via Acapulco e via Vittorio Emanuele II, a pochi passi dal centro di Bordighera (Imperia). Le cause del rogo non sono ancora note: non è chiaro, infatti, se le fiamme siano partite da un mozzicone di sigaretta, finito su una tenda nel cortile interno tra due condomini oppure se l'incendio sia divampato nelle cucine di un ristorante. Proprio all'interno del locale, gestito da cinesi, una donna è rimasta ustionata al volto e alle braccia nel tentativo di spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei soccorsi. "Le fiamme erano alte tre piani" racconta un residente. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ventimiglia e Sanremo, i carabinieri e la polizia locale. Tutti gli inquilini dei due palazzi sono stati fatti uscire dai loro appartamenti a scopo precauzionale. Un'anziana signora abitante all'ultimo piano, impossibilitata a lasciare da sola la propria casa, è stata portata a braccia fin sulla strada dalla polizia locale. I danni sono ingenti: oltre al ristorante, è andata quasi totalmente distrutta una libreria. Fortunatamente al momento dell'incendio non c'era nessuno all'interno. Danni anche in un secondo ristorante, limitrofo alla libreria. Le fiamme si sono propagate attraverso condizionatori e impianti elettrici, raggiungendo quasi tutti i locali delle due palazzine interessate.