Bologna FC e Plastic Free insieme per un calcio sostenibile

Bologna FC 1909 diventa la prima squadra di Serie A ad ufficializzare Plastic Free Onlus come partner di sostenibilità, dando il via a un percorso di lungo periodo tra sport, educazione e tutela ambientale. Il protocollo prevede iniziative per sensibilizzare giovani calciatori, incontri con i tifosi e giornate di pulizia ambientale coinvolgendo giocatori e dipendenti del club.

La collaborazione prevede attività dedicate al settore giovanile al Centro Tecnico Niccolò Galli, seguite da eventi allo stadio Dall’Ara e grandi clean up collettivi nei mesi successivi. L’obiettivo è ridurre la produzione e la dispersione della plastica, proteggendo ambiente e salute.

“Lo sport può essere uno strumento potente per diffondere consapevolezza ambientale – sottolinea Lorenzo Zitignani, direttore generale di Plastic Free –. Con il Bologna vogliamo generare un impatto concreto e continuativo”.

Christoph Winterling, Chief Revenues Officer del Bologna, aggiunge: “Vogliamo essere un punto di riferimento anche fuori dal campo, promuovendo comportamenti sostenibili e sensibilizzando le nuove generazioni”.

Nella foto Lorenzo Zitignani, Direttore Generale di Plastic Free Onlus, e Christoph Winterling, Chief Revenues Officer del Bologna FC 1909

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.