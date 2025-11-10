Blue Marina Awards 2025, premiati i migliori porti turistici italiani per sicurezza e sostenibilità

Genova ha ospitato oggi la cerimonia dei Blue Marina Awards 2025, che hanno premiato 25 porti turistici italiani per sostenibilità, sicurezza, innovazione, accoglienza e uso di tecnologie come l’intelligenza artificiale. Tra i vincitori principali: Capo d’Orlando Marina (oltre 500 posti barca), Bisceglie approdi spa (200-500 posti), Marina di Porto Cervo (superyacht), Cala Cravieu (fino a 200 posti). Premi speciali a Marina di Pescara (sostenibilità), Marina di Andora (sicurezza), Marina Cala dei Sardi (innovazione) e Marina Uno (AI).

Walter Vassallo, fondatore degli Awards, ha sottolineato che “nessun vincitore o vinto: è una festa del mare”, mentre Luciano Serra, presidente di Assonat, ha evidenziato il valore dei riconoscimenti per incentivare investimenti e miglioramenti nei porti italiani.

