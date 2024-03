Biodigestore Saliceti, Toti risponde all'opposizione che critica l'opera: "Questa regione fino al 2015 era definita un girone dantesco per i rifiuti"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti durante l'inaugurazione del cantiere del biogestore a Saliceti ha risposto all'opposizione che critica l'opera: "Io credo sia stata fatta con il massimo scrupolo, ma non possiamo consentire a un paede dove lo strascico giudiziario e fisiologici dall'inizio e la fine di un'opera do bloccare tutto, quest'opera. Chi si nasconde dietro Anac oggi, lo fa per nascondere le proprie responsabilità e le proprie incapacità di dire sì a un'opera che era attesa da troppo tempo e necessaria da troppo tempo. Chi si nasconde dietro le corti di tribunale, non voleva per incapacità prendere decisioni e assumersi responsabilità. Questa regione fino al 2015 era definita una sorta di girone dantesco per quanto riguarda i rifiuti, perché le amministrazione che hanno preceduto la mia hanno prodotto un disastro. Basta ricordare la situazione in cui abbiamo raccolto le municipalizzate dei rifiuti di Spezia, a bordo del fallimento se non lo avessero superato da molto senza alternativa alle discariche e con la grande scarpino chiusa con un'indagine giudiziaria. Abbiamo cominciato da zero a costruire un ciclo che oggi prende forma attraverso questo impianto. Poi c'è sempre un pretesto una scusa, un cespuglio o tribunale dietro cui ci si può nascondere. Bisognerebbe smetterla con la vergognosa politica dello zig zag, che quando si è all'opposizione si dice no a tutto e quando si è al governo si dilaziona ogni decisione per poi mancare di assumersi la responsabilità. Mi spiace che non tutti siano d'accordo ma se ogni comitato blocca tutte le opere di questo paese non si può pensare di modernizzarlo".