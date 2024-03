Biodigestore, la replica di Toti al consigliere Natale (Pd): "Le sue sono ipotesi fantasiose che dimostrano scarsa conoscenza del tema"

"Invitiamo con tutto il cuore il consigliere Natale a non rilasciare dichiarazioni a dir poco fantasiose, che non hanno nessuna utilità se non quella di scatenare i comitati e il popolo ‘del no a prescindere’ e di mettere in allarme i cittadini. L'ipotesi Savona da lui sollevata non ha alcun fondamento e nessun senso, è solo la dimostrazione del fatto che ha scarse conoscenze nel campo della gestione dei rifiuti: come consigliere regionale dovrebbe sapere che un biodigestore in provincia di Savona c'è, ed è quello di Cairo". Così il presidente della Regione Giovanni Toti, in risposta alle polemiche sollevate dal Pd sulla questione del biodigestore di Saliceti. "Del resto, durante la sua esperienza di amministrazione in comune alla Spezia, durante la quale si occupava proprio di rifiuti, Natale ha dimostrato scarse capacità di gestione: fino all'insediamento della giunta Peracchini la città ha avuto pesanti problemi nello smaltimento dei rifiuti, al punto da avere spesso le strade piene di sacchi dell'immondizia. Per quanto riguarda il documento di Anac citato da Natale, sarà ricevuto e sarà preso nella dovuta considerazione dalla Provincia della Spezia, ma resta un parere al quale, peraltro, la provincia ha già risposto e al quale risponderà anche in questa fase di nuovo interpello. La vicenda si inserisce infatti in una procedura già avviata, all'interno della quale la Provincia ha già fornito tutte le risposte richieste. Dato che l'atto è stato notificato anche alla Regione, affiancheremo la provincia anche in questa nuova fase, che sappiamo non porterà a nulla se non all'avvio del cantiere. Sembra quasi che il consigliere Natale remi contro alla sua Provincia per farle perdere i finanziamenti del Pnrr. Il biodigestore a Saliceti - conclude Toti - verrà realizzato, come hanno confermato gli organi che hanno il compito di decidere, a cominciare dal Consiglio di Stato. In questo modo, dopo anni di inerzia della sinistra, daremo una svolta concreta alla gestione dei rifiuti nel Levante della nostra Regione".