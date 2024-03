Biodigestore di Saliceti, Giampedrone risponde a Centi e Ugolini: "Stiamo analizzando la delibera di Anac"

"Al momento la Regione Liguria ritiene che i rilievi di Anac sulla modifica del contratto di servizio per la costruzione del biodigestore di Saliceti (La Spezia) abbiano una portata tale da non mettere minimamente in discussione l'iter seguito per la realizzazione dell'impianto". Lo ribadisce l'assessore al Ciclo dei rifiuti della Regione Liguria Giacomo Giampedrone in Consiglio regionale rispondendo a due interrogazioni presentate dai consiglieri Roberto Centi (Lista Sansa) e Paolo Ugolini (M5S). "La Regione Liguria sta analizzando tutti gli aspetti della delibera di Anac, perché è giusto che sia così, soprattutto quelli che riguardano il procedimento di affidamento dell'impianto. - ribadisce Giampedrone - E stiamo supportando la provincia della Spezia per fornire ad Anac tutti i riscontri circa la correttezza delle procedure a evidenza pubblica, che numerose pronunce giurisprudenziali hanno confermato essere legittime. L'Anac non ha emesso una sentenza, quindi siamo titolati nell'andare avanti nel progetto con l'attenzione che si deve a un'autorità di tale fattispecie". L'Autorità nazionale anticorruzione due settimane fa ha notificato alla provincia della Spezia e alla Regione Liguria una delibera che stabilisce che "non si rileva la ricorrenza dei presupposti di legge" nella modifica del contratto di servizio per la costruzione del biodigestore di Saliceti (La Spezia) "senza il previo espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica".