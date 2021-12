Liguria, Benveduti, "Un bando per le imprese artigiane unico in Italia"

di Matteo Angeli

La Regione Liguria in aiuto delle piccole aziende artigiane. Sta avendo grande successo il bando rivolto proprio a quegli artigiani che hanno bisogno di aperture di linee di credito ma non solo.

"Sono molto soddisfatto dell'ultimo provvedimento che abbiamo fatto - spiega Andrea Benveduti, assessore regionale al Commercio intevenuto al programma di Telenord "Fuori Rotta" - ed è il primo in Italia per la complessità dell'intervento finananziario. Si tratta di un sostegno al credito in senso lato. Undici milioni di euro che si articolano sia ad un fondo perduto sia al contributo a conto interessi e c'è un aumento di rafforzamento delle garanzie e di linea di credito. Il bando è ancora aperto ed è una misura per tutte le imprese atigiane di qualità. L'attesa era molta, se avrà il successo che immagino cercheremo di rifininaziarlo in futuro. Abbiamo anche tanti altri progetti, ci stiamo lavorando anche peragevolare le aggregazioni di imprese".

E poi sulla digitalizzazione. "La domanda è limitata in Luiguria, ovvio che andando in rete si possono aggredire nuovi mercati. Abbiamo fatti diversi bandi e ne faremo uno per il sostegno professionale per aiutare l'azienda ad andaasi a posizionare"