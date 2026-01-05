Befana: ecco dove incontrare la vecchina che porta dolci e... carbone

La Befana Camoglina sfila ormai da ben 49 anni per le vie del noto borgo marinaro di Camogli, rinnovando ogni anno una tradizione molto sentita dalla comunità locale. L’evento, diventato nel tempo un appuntamento fisso del periodo dell’Epifania, anima le strade del paese con colori, musica e allegria, richiamando residenti e visitatori. La storica sfilata rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per valorizzare l’identità, la storia e lo spirito conviviale di uno dei borghi più suggestivi della Liguria.

