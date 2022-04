Bassetti a Telenord: "Insegnare a usare bene le mascherine, non imporle"

di Tiziana Cairati

Il direttore di Malattie Infettive di San Martino ribadisce le sue perplessità sul prolungamento dell'obbligo di uso al chiuso dal 1 maggio per i dispositivi di protezione

"La mia opinione è chiara. Io troverei più opportuno uscire dalla logica dell'obbligo, rispetto all'uso della mascherina per passare a quello della raccomandazione. Piuttosto, io vedo tanti che la mascherina non se la cambiano, non la indossano nella maniera appropriata: Mi preoccuperrei molto più di quello, di spiegare un uso corretto di questo presidio sanitario".

Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino, intervenuto in diretta questa mattina alla Diretta Live di Telenord, ribadisce quella che è ormai da tempo la sua opinione in merito alla prosecuzione dell'obbligo dell'uso di mascherine al chiuso all'esame del Governo.

"Guardo a quello che succede negli altri paesi, dove un obbligo di questo tipo non esiste. Ci sarà un motivo... Certo pensare sempre di essere più intelligenti degli altri è bizzarro. Dovrebbe essere come altrove, dove l'uso in certe situazioni è consigliato. Imporlo così mi sembra una misura burocraticamente ipocrita".