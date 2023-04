Basket, il "ligure" Paolo Banchero nominato esordiente dell'anno in Nba

Paolo Banchero, cestista italo-statunitense, classe 2002, è stato premiato dalla Nba come "Rookie of the year", ovvero come miglior esordiente della stagione. Il 20enne, i cui bisnonni erano di Savignone, da cui erano emigrati per gli Stati Uniti, ha messo a segno, nella sua prima stagione con gli Orlando Magic, 20 punti di media, a cui si aggiungono 6,9 rimbalzi a partita, 3,7 assist.

Cifre non dissimili da quelle che, al loro primo anno, avevano messo a referto stelle assolute del panorama cestistico mondiale come Kevin Durant, Luka Doncic e soprattutto LeBron James.

Banchero, su 100 voti a disposizione, ne ha ricevuti ben 98.

Per Banchero, dunque, una stagione da incorniciare, mentre gli appassionati italiani restano con il fiato sospeso: nelle prossime settimane si capirà se deciderà di accettare la chiamata del ct azzurro Gianmarco Pozzecco per i prossimi Mondiali o se, invece, declinerà l'offerta in attesa di una chiamata dal "Team Usa", la nazionale statunitense.