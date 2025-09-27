Bari-Sampdoria: ultima chiamata per Donati

Stasera al San Nicola andrà in scena un match già carico di tensione: Bari e Sampdoria si affrontano alle 19:30 in una sfida che vale molto più dei tre punti, soprattutto per l’allenatore blucerchiato, Massimo Donati. Dopo un avvio disastroso di campionato con quattro sconfitte su quattro, contro Modena e Cesena in casa e in trasferta contro Sudtirol e Monza, il tecnico è finito inevitabilmente sotto esame e quella di Bari, contro una delle sue squadre da calciatore, potrebbe rappresentare l’ultima occasione per salvare la panchina.

Telenord seguirà la partita con un'edizione speciale di Stadio Goal, in diretta dalle 19 ci saranno Emanuela Guerra e Camilla Crosa con Enrico Nicolini, Alessandro Grandoni, Luca Podestà, Guido Poggi.

