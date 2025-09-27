Bari-Sampdoria: ultima chiamata per Donati
di steris
Dopo un avvio disastroso di campionato con 4 sconfitte su 4, contro Modena, Sudtirol, Cesena e Monza, il tecnico è finito inevitabilmente sotto esame
Stasera al San Nicola andrà in scena un match già carico di tensione: Bari e Sampdoria si affrontano alle 19:30 in una sfida che vale molto più dei tre punti, soprattutto per l’allenatore blucerchiato, Massimo Donati. Dopo un avvio disastroso di campionato con quattro sconfitte su quattro, contro Modena e Cesena in casa e in trasferta contro Sudtirol e Monza, il tecnico è finito inevitabilmente sotto esame e quella di Bari, contro una delle sue squadre da calciatore, potrebbe rappresentare l’ultima occasione per salvare la panchina.
Telenord seguirà la partita con un'edizione speciale di Stadio Goal, in diretta dalle 19 ci saranno Emanuela Guerra e Camilla Crosa con Enrico Nicolini, Alessandro Grandoni, Luca Podestà, Guido Poggi.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Spezia, com'è triste Venezia: il 'rosso' a Vignali squilibra la partita, i lagunari vincono 2-0
27/09/2025
di Francesca Balestri
Genoa, Vieira punta sui 32000 del Ferraris per battere la Lazio. E c’è un Cornet in più
27/09/2025
di Giovanni Porcella
Ciclismo: Lorenzo Mark Finn campione del mondo U23, in trionfo a Kigali dopo il titolo juniores a Zurigo
26/09/2025
di Stefano Rissetto
Spezia, D’Angelo: “Con il Venezia serviranno voglia e determinazione”
26/09/2025
di Francesca Balestri