Bari-Sampdoria LIVE 0-0
di steris
Donati si gioca la panchina, affidandosi a Pafundi e Cuni in avanti
La Sampdoria scende in campo a Bari per cercare i primi punti di una stagione finora da incubo, con 4 sconfitte su altrettanti incontri. La sfida che vale molto più dei tre punti, soprattutto per l’allenatore blucerchiato, Massimo Donati. Dopo un avvio disastroso di campionato con quattro sconfitte contro Modena e Cesena in casa e in trasferta contro Sudtirol e Monza, il tecnico è finito inevitabilmente sotto esame e quella di Bari, contro una delle sue squadre da calciatore, potrebbe rappresentare l’ultima occasione per salvare la panchina.
LA PARTITA
PRIMO TEMPO
5' Cuni prende il primo giallo, del tutto inutile, dopo che Marchetti aveva graziato Henderson.
BARI-SAMPDORIA
SAMPDORIA (3-4-2-1) : Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli, Abildgaard, Henderson, Ioannou; Pafundi, Benedetti; Cuni. A disp. Ravaglia, Coucke, Coubis, Giordano, Venuti, Barak, Bellemo, Conti, Ferri, Ricci, Narro, Coda. All. Donati.
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Meroni, Vicari, Nikolau; Dickmann, Verreth, Darboe, Dorval; Partipilo, Castrovilli; Moncini. A disp. Pissardo, Pucino, Burgio, Braunoder, Maggiore, Antonucci, Bellomo, Pagano, Sibilli, Gytkjaer, Rao, Cerri. All. Caserta.
ARBITRO: Marchetti. Assistenti Berti e Regattieri. IV ufficiale: Leone. Var: Guida.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Spezia, com'è triste Venezia: il 'rosso' a Vignali squilibra la partita, i lagunari vincono 2-0
27/09/2025
di Francesca Balestri
Genoa, Vieira punta sui 32000 del Ferraris per battere la Lazio. E c’è un Cornet in più
27/09/2025
di Giovanni Porcella
Ciclismo: Lorenzo Mark Finn campione del mondo U23, in trionfo a Kigali dopo il titolo juniores a Zurigo
26/09/2025
di Stefano Rissetto
Spezia, D’Angelo: “Con il Venezia serviranno voglia e determinazione”
26/09/2025
di Francesca Balestri