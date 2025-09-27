Bari-Sampdoria LIVE 0-0

La Sampdoria scende in campo a Bari per cercare i primi punti di una stagione finora da incubo, con 4 sconfitte su altrettanti incontri. La sfida che vale molto più dei tre punti, soprattutto per l’allenatore blucerchiato, Massimo Donati. Dopo un avvio disastroso di campionato con quattro sconfitte contro Modena e Cesena in casa e in trasferta contro Sudtirol e Monza, il tecnico è finito inevitabilmente sotto esame e quella di Bari, contro una delle sue squadre da calciatore, potrebbe rappresentare l’ultima occasione per salvare la panchina.



LA PARTITA

PRIMO TEMPO

5' Cuni prende il primo giallo, del tutto inutile, dopo che Marchetti aveva graziato Henderson.



BARI-SAMPDORIA

SAMPDORIA (3-4-2-1) : Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli, Abildgaard, Henderson, Ioannou; Pafundi, Benedetti; Cuni. A disp. Ravaglia, Coucke, Coubis, Giordano, Venuti, Barak, Bellemo, Conti, Ferri, Ricci, Narro, Coda. All. Donati.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Meroni, Vicari, Nikolau; Dickmann, Verreth, Darboe, Dorval; Partipilo, Castrovilli; Moncini. A disp. Pissardo, Pucino, Burgio, Braunoder, Maggiore, Antonucci, Bellomo, Pagano, Sibilli, Gytkjaer, Rao, Cerri. All. Caserta.

ARBITRO: Marchetti. Assistenti Berti e Regattieri. IV ufficiale: Leone. Var: Guida.

