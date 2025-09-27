Sport

Bari-Sampdoria LIVE 0-0

di steris

55 sec

Donati si gioca la panchina, affidandosi a Pafundi e Cuni in avanti

Bari-Sampdoria LIVE 0-0
Velaria

La Sampdoria scende in campo a Bari per cercare i primi punti di una stagione finora da incubo, con 4 sconfitte su altrettanti incontri. La sfida che vale molto più dei tre punti, soprattutto per l’allenatore blucerchiato, Massimo Donati. Dopo un avvio disastroso di campionato con quattro sconfitte contro Modena e Cesena in casa e in trasferta contro Sudtirol e Monza, il tecnico è finito inevitabilmente sotto esame e quella di Bari, contro una delle sue squadre da calciatore, potrebbe rappresentare l’ultima occasione per salvare la panchina.

LA PARTITA
PRIMO TEMPO
5' Cuni prende il primo giallo, del tutto inutile, dopo che Marchetti aveva graziato Henderson.

BARI-SAMPDORIA
SAMPDORIA (3-4-2-1) : Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli, Abildgaard, Henderson, Ioannou; Pafundi, Benedetti; Cuni. A disp. Ravaglia, Coucke, Coubis, Giordano, Venuti, Barak, Bellemo, Conti, Ferri, Ricci, Narro, Coda. All. Donati.
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Meroni, Vicari, Nikolau; Dickmann, Verreth, Darboe, Dorval; Partipilo, Castrovilli; Moncini. A disp. Pissardo, Pucino, Burgio, Braunoder, Maggiore, Antonucci, Bellomo, Pagano, Sibilli, Gytkjaer, Rao, Cerri. All. Caserta.
ARBITRO: Marchetti. Assistenti Berti e Regattieri. IV ufficiale: Leone. Var: Guida. 

