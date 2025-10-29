Barcellona: TMB acquista 19 bus elettrici che ampliano la sua flotta a zero emissioni

Altri 19 autobus elettrici arriveranno entro la fine del 2026 per unirsi alla flotta a emissioni zero di Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). A seguito di una gara pubblica, TMB ha aggiudicato 19 veicoli elettrici articolati da 18 metri, con ricarica notturna, alla società BYD per un importo totale di 17.242.500 (IVA inclusa). L’arrivo degli autobus consentirà la sostituzione dei veicoli attualmente in circolazione che raggiungeranno gradualmente la fine della loro vita utile.

La presidente di TMB, Laia Bonet, ha dichiarato che “questa aggiudicazione rappresenta un ulteriore passo nell’impegno di TMB per la mobilità sostenibile e nella crescita della flotta di autobus a emissioni zero, per un trasporto pubblico più pulito e sostenibile” e ha ricordato che “il numero di veicoli a emissioni zero nella flotta TMB non ha smesso di aumentare negli ultimi anni”.

L’azienda vincitrice della gara per questi 19 nuovi autobus è la BYD con carrozzeria Nelec di Castrosua. È importante sottolineare che in questa gara il vincitore ha dovuto superare un test specifico sull’autonomia per dimostrare che il veicolo è in grado di funzionare per ore nelle condizioni più avverse. Con la sua batteria da 684 kWh, il veicolo ha dimostrato di poter operare nelle peggiori condizioni operative possibili in termini di occupazione, temperatura esterna, percorsi impegnativi, ecc. Pertanto, BYD inizierà presto il processo di produzione e l’arrivo di tutte le unità è previsto entro la fine del 2026. Il veicolo ha una capacità di circa 120 passeggeri e incorpora le innovative batterie Blade di BYD, più leggere, affidabili e sicure, un progresso significativo nel mercato dei veicoli industriali.

Ultimamente, TMB ha integrato veicoli elettrici nella sua flotta, in linea con il suo Piano Strategico 2025 e il suo impegno per la mobilità sostenibile. L’investimento di TMB nel materiale rotabile è finalizzato non solo a ridurre l’età e l’affidabilità dei veicoli di trasporto, ma anche a ridurne l’impatto ambientale, con l’obiettivo di decarbonizzare la flotta di autobus. TMB ha attualmente in servizio 46 veicoli a idrogeno e 202 autobus completamente elettrici.

