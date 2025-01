Bandecchi (AP): "Chiusa esperienza col centrodestra". Il sindaco di Terni aveva appoggiato Bucci alle regionali

Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, ha dichiarato di considerare “chiusa l’esperienza con il centrodestra”. Bandecchi e il suo partito avevano appoggiato Marco Bucci alle regionali liguri dello scorso ottobre. La notizia è stata ufficializzata dal politico stesso in una breve dichiarazione rilasciata all’Ansa, subito dopo un accenno durante il Consiglio comunale di Terni. Bandecchi ha aggiunto di sentirsi ora "indipendente e libero di continuare a fare la politica che ritiene", segnando una netta separazione dalle alleanze precedenti.

L'alleanza col centrodestra - L'accordo tra Alternativa Popolare e il centrodestra era stato annunciato a settembre, in vista delle elezioni regionali in Liguria, Umbria ed Emilia Romagna. Il sostegno politico al centrodestra, inizialmente visto come strategico per affrontare le sfide elettorali, non sembra più rispondere alle esigenze politiche e ideologiche del sindaco di Terni.

Indipendenza politica - Con questa dichiarazione, Bandecchi ha voluto chiarire la sua posizione, che si discosta nettamente dalle alleanze di coalizione con le forze di centrodestra. Il sindaco di Terni ha ribadito la sua intenzione di proseguire con un percorso autonomo, senza vincoli ideologici, sostenendo che la sua politica sarà “libera da condizionamenti”. La dichiarazione arriva in un momento cruciale per Alternativa Popolare.

Futuro incerto - La decisione di Bandecchi segna un punto di rottura che potrebbe avere ripercussioni sul futuro della formazione politica di Alternativa Popolare. Se da un lato l’indipendenza potrebbe consentire una maggiore libertà d’azione, dall’altro il rischio è quello di isolarsi ulteriormente sulla scena politica nazionale, dove le alleanze sono fondamentali per ottenere visibilità e peso nelle istituzioni.

Le possibili implicazioni - Il passaggio alla politica indipendente potrebbe anche aprire scenari nuovi per Bandecchi, non solo a livello locale, ma anche su scala nazionale. La sua visione di politica potrebbe trovare nuovi alleati o, al contrario, spingerlo a operare da solo. Non sono esclusi sviluppi in altre aree politiche, alla ricerca di un nuovo equilibrio che soddisfi le sue ambizioni.

