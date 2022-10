Baiardo, il Comune resta chiuso il martedì: "Lo facciamo per risparmiare sulle bollette"

Il Comune di Baiardo, in provincia di Imperia, ha deciso di chiudere totalmente gli uffici comunali per il ricevimento al pubblico un giorno alla settimana (il martedì) per colpa del caro energia. L'unica impiegata lavorerà da casa sfruttando la possibilità dello smart working. Ad annunciarlo è il sindaco del piccolo centro dell'entroterra di Sanremo, 338 abitanti, Remo Moraglia. "In questo modo con almeno 4 martedì al mese sarà come risparmiare quasi una settimana di energia. È una delle conseguenze dell'emergenza del 'caro bollette' - ha spiegato il primo cittadino - che sta mettendo a repentaglio i bilanci dei piccoli Comuni".

Ma il vero problema è l'arrivo dell'inverno. "Si rischia davvero di non riuscire ad arrivare a fine anno garantendo una corretta gestione dei bilanci di previsione. L'amministrazione, non si è dunque fermata a scelte come la cancellazione delle luminarie natalizie o lo spegnimento della pubblica illuminazione in alcune ore notturne. Ma ha deciso di andare oltre: chiudendo gli uffici comunali per un giorno in più alla settimana per risparmiare energia elettrica e gas per il riscaldamento".

Per il sindaco, dunque, si tratta di una scelta obbligata dovuta al fatto che l'aumento spropositato delle bollette delle forniture di energia elettrica, rende difficoltosa la prosecuzione dell'attività del Comune. "Oltretutto i ristori già erogati dallo Stato - ha aggiunto - risultano largamente insufficienti a coprire questi maggiori costi. In mancanza di misure urgenti si rischia davvero di non poter garantire più la funzionalità degli enti locali, soprattutto nell'entroterra". La chiusura degli uffici avrà inizio da martedì prossimo.