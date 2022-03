Azzurri, la carica di Mancini: "Voglio andare al Mondiale. E vincerlo"

di Redazione

Il Commissario Tecnico inquadra così la doppia fondamentale sfida per ottenere il posto alla rassegna iridata. "Ci arriveremo con il gioco, come sempre"

"L'obiettivo - ovviamente - è qualificarsi al Mondiale in Qatar. Ci sono due scenari, ma al piano B pensateci voi. Io penso solo in positivo perché abbiamo basi solide e penso che tutta andrà bene. Non sarà semplice, forse non avremmo meritato di ritrovarci qui, ma siamo andati in difficoltà e ci sta".

Roberto Mancini inquadra così il doppio play off di qualificazione. Di sicuro, Mancini punterà più sul gioco e sul gruppo che sul singolo: "In questo modo abbiamo ottenuto risultati e credo che attraverso il gioco niente arriva per caso. Avremmo fatto a meno di queste partite, ma i ragazzi stanno bene e siamo pronti. Abbiamo attaccanti diversi da provare in base alla partita".

Le motivazioni in partite come questo non serve stuzzicarle: "Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale e per farlo dobbiamo vincere queste due partite, per andarci. Abbiamo poco tempo per preparare la sfida alla Macedonia del Nord, ma non sono preoccupato".