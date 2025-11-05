Avocado, il lato oscuro del frutto green: deforestazione e nuove sfide per una produzione sostenibile

Da simbolo di benessere a causa di deforestazione e crisi idrica: l’avocado nasconde un impatto ambientale pesante, soprattutto in Messico, primo produttore mondiale. Nello stato di Michoacán, dove migliaia di ettari di foresta sono stati distrutti per far posto alle piantagioni, la coltura è spesso legata a interessi criminali e a un uso intensivo dell’acqua. Lo scrive Wired.

Per invertire la rotta nasce Guardián Forestal, un sistema di monitoraggio satellitare che certifica i terreni non deforestati e segnala gli agricoltori irregolari, riducendo in un anno oltre 2.200 piantagioni illegali. Ma, avvertono gli esperti, il problema resta strutturale: il controllo delle risorse è nelle mani delle grandi corporation, mentre le comunità locali perdono terra e acqua.

Intanto, i consumi continuano a crescere: in Europa +13% in un anno, e in Italia l’avocado conquista il 31% delle famiglie. Alcune produzioni locali, come quelle siciliane, offrono un’alternativa a basso impatto, ma la sfida vera resta cambiare il modello economico dietro il “frutto della sostenibilità apparente”.

