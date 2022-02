Autostrade Liguria, mattinata di code ed incidenti in A10 e in A26

di Redazione

Un weekend di sole ma anche di code, così si è aperto il secondo fine settimana di febbraio: già dalle prime ore della mattinata si sono create lunghe code in tutte le direttrici. In A10, tra Genova Pra' e Genova Pegli il traffico è bloccato in direzione Genova, tra i due caselli, a causa di un incidente.

Traffico ed incolonnamenti si sono formati all'altezza del bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli per Lavori. Sempre in A10, questa mattina, si sono accumulato 3 km di coda tra Arenzano e Celle Ligure, sempre per lavori, in entrambe le direzioni.

Problemi anche in A26, come accade quasi quotidianamente, dove si sono formati 4 km di coda tra Ovada e Masone per lavori verso Genova, a questi si è aggiunto un chilomentro tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori verso il Piemonte. Anche in A12 si è formata, sempre a causa dei cantieri, una coda di 2 km tra Recco e Chiavari.