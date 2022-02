Autostrade, mattinata di code su tutta la rete della Liguria

di Marco Innocenti

La situazione più difficile in A26, tra Ovada e Masone, dove fin dalle prime ore della mattina si registravano 4 chilometri di coda

Non inizia nel migliore dei modi questo mercoledì 9 febbraio sulle autostrade della Liguria. Come accade quasi ogni mattina, infatti, su tutta la rete autostradale della nostra regione si registrano situazioni più o meno difficili in corrispondenza dei cantieri di lavori.

Le difficoltà maggiori, manco a dirlo, in A26, fra Ovada e Masone, con 4 chilometri di coda in direzione sud, verso la A10 fin dalle prime ore della mattinata. Traffico anche in A7: fra Bolzaneto e Busalla si registrano 2 chilometri di coda. Non va molto meglio però nemmeno nella direzione opposta, con code sia all'uscita di Genova Bolzaneto che a quella di Genova Ovest.

In A12 un chilometro di coda invece fra Recco e Chiavari in direzione Livorno mentre in A10 le code sono soprattutto in direzione di Ventimiglia, fra Albissola e Celle Ligure, dove intorno alle 8 del mattino si registravano già 2 chilometri di coda. Traffico incolonnato anche intorno alla complanare di Savona.

