Autostrade, Ghio (Pd): "Interrogazione a Salvini e Rixi per chiedere blocco aumento pedaggi"

"Un insulto ai cittadini liguri e l'ennesima promessa non mantenuta da parte del governo": così Valentina Ghio, vicepresidente del Gruppo PD alla Camera e membro della Commissione Trasporti, commenta l'annunciato aumento dei pedaggi autostradali. L'esponente del Partito Democratico ha infatti presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e al suo vice, Edoardo Rixi, chiedendo un’immediata sospensione dei rincari.

"Ogni giorno i liguri si trovano a fare i conti con un'autostrada che sembra un cantiere infinito, tra chiusure notturne e diurne, corsie ridotte e continui lavori", ha spiegato la Ghio. "In Liguria, dove la viabilità è già un problema quotidiano, non c'è spazio per nuovi aumenti, ma per la risoluzione dei disservizi che pesano su chi viaggia." La deputata sottolinea come l'aumento dei pedaggi si aggiunga alla già difficile situazione dei trasporti nella regione, dove il traffico è costantemente rallentato da lavori in corso.

La vicepresidente dei parlamentari dem ha richiesto al governo di applicare lo stesso principio di equità che ha portato al blocco degli aumenti sui trasporti ferroviari in Liguria, estendendo tale misura anche alle autostrade. "Muoversi in Liguria è già un disagio, con questi aumenti diventa anche un lusso. Il Governo non può continuare a prendere in giro i liguri", ha concluso, chiedendo l'annullamento immediato dei rincari e una risposta concreta alle problematiche che riguardano la mobilità nella regione.

