Autostrade: A10, al via lavori di ristrutturazione della galleria di Celle Ligure, chiusure e modifiche

Inizio dei lavori - Lunedì 20 gennaio prenderà il via il cantiere di adeguamento della galleria Cassisi, situata sulla A10, tra Genova e Savona, con interventi volti a conformarsi alle normative europee Dlgs 264/06. L'intervento, che durerà diverse settimane, avrà un impatto significativo sul traffico, in particolare sulla viabilità nel tratto tra Celle Ligure e Savona. Le fasi più delicate e impattanti dei lavori si concluderanno entro Pasqua.





Chiusura del casello di Celle Ligure - Il cantiere comporterà la chiusura del casello di Celle Ligure in entrata verso Savona, durante alcune fasi dei lavori. Il casello di Celle Ligure risulta essere il meno utilizzato fra quelli delle autostrade liguri, ma le modifiche al traffico potrebbero creare disagi per i pendolari. Gli automobilisti diretti verso Savona potranno fare riferimento ai caselli di Albisola e Varazze, raggiungibili via SS1 Aurelia.





Modalità di intervento - I lavori saranno eseguiti seguendo due modalità operative distinte, in base ai flussi di traffico. Durante i giorni infrasettimanali, si procederà con uno scambio di carreggiata H24, con una corsia dedicata alla direzione Savona. Nei fine settimana, invece, a partire dal venerdì mattina, verrà attivato uno scambio a bretella, permettendo il transito su due corsie verso Savona, senza bloccare l'ingresso di Celle Ligure. Questo permetterà di ridurre i disagi per i viaggiatori durante il weekend, che rappresenta un periodo ad alto traffico.





Fasi specifiche - A partire dal 7 marzo, con l'avvicinarsi della stagione primaverile e l'aumento dei flussi di traffico, verranno garantite due corsie in direzione Savona durante tutto il fine settimana. Per il fine settimana del 1 febbraio, invece, si prevede un traffico meno intenso, e pertanto si manterrà lo scambio a una sola corsia per consentire le operazioni di cantiere necessarie per le lavorazioni programmate.





Flussi di traffico - I flussi di traffico verso Genova saranno monitorati costantemente per garantire il corretto flusso della viabilità, con la possibilità di attivare due corsie in base alle necessità. Non sono previste modifiche significative alla viabilità in direzione Genova, che rimarrà operativa nelle modalità abituali.

