Autorità Portuale Sarda: rinnovata la presidenza del Cruise and Ferry Port Network europeo

L’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sardegna conferma la sua leadership internazionale nell’ambito del Cruise and Ferry Port Network, grazie alla rielezione di Valeria Mangiarotti come Presidente. La funzionaria guiderà il network per altri due anni, consolidando il ruolo dell’AdSP nella promozione dei porti crocieristici europei, come si legge su Ferpress.

Leadership confermata – Valeria Mangiarotti, già Responsabile Marketing dell’AdSP e direttrice dell’ambiente di MedCruise, continua il suo mandato come Presidente del Cruise and Ferry Port Network, l’organismo dell’European Sea Ports Organization (ESPO) che rappresenta i principali porti europei per crociere e traghetti. “Questo rinnovo – ha dichiarato – testimonia l’importanza del nostro lavoro e delle strategie messe in atto per i porti crocieristici.”

Ruolo strategico – Oltre a fungere da ponte tra i porti europei e le istituzioni dell’Unione Europea, il Cruise and Ferry Port Network ha un ruolo chiave nella definizione del Codice europeo di buone pratiche, un vademecum che guida i porti nella pianificazione delle infrastrutture, dei servizi per i passeggeri, nella gestione delle relazioni tra porto e città, oltre che nelle questioni ambientali e di sicurezza.

Collaborazione internazionale – Nel Network, anche Federica Montaresi, commissaria dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, contribuisce come Presidente della Commissione Intermodalità e Logistica, rafforzando la collaborazione tra i principali porti italiani in ambito europeo.

Prospettive future – Il rinnovo del mandato rappresenta un’occasione per continuare a promuovere una visione europea che valorizzi lo sviluppo sostenibile dei porti e la qualità dei servizi ai passeggeri.