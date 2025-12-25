Aurelia Bis, Savona: sindaco Russo chiede incontro urgente a Mit e Anas dopo rescissione contratto con impresa costruttrice

Il Sindaco di Savona Marco Russo ha inviato una richiesta formale di incontro urgente al Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e ai vertici di Anas S.p.A., a seguito della decisione del Tribunale che ha autorizzato la rescissione del contratto con l’impresa IC Costruzioni.





La comunicazione nasce dalla necessità di fare chiarezza sul futuro del cantiere, considerata la rilevanza della pronuncia giudiziaria e gli impegni assunti in precedenza. In particolare, durante i precedenti confronti era stato concordato di istituire un tavolo di aggiornamento costante sull’andamento dei lavori, proprio per garantire trasparenza e tempestività nelle informazioni.





Alla luce del nuovo scenario, il Sindaco Russo sollecita un incontro che coinvolga anche i primi cittadini di Albissola Marina e Albisola Superiore, chiamati in causa per l’impatto diretto dell’opera sui rispettivi territori. Tra i temi centrali da affrontare vi sono innanzitutto i tempi di assegnazione dell’opera a una nuova impresa e la conseguente ripresa dei lavori. Durante un incontro tenutosi nel mese di ottobre, Anas aveva rassicurato le amministrazioni locali circa l’avvenuto contatto con una nuova ditta e l’avanzamento degli atti necessari ad accelerare il passaggio di consegne, subordinato al via libera del Tribunale.





Ora che tale condizione si è verificata, le amministrazioni chiedono aggiornamenti puntuali e concreti, insieme alla definizione di un cronoprogramma chiaro che indichi le tempistiche di completamento dell’opera entro i termini già discussi. L’obiettivo dichiarato è ridurre al minimo ulteriori ritardi e garantire certezze ai cittadini e alle attività economiche coinvolte.

