Aurelia Bis Savona, mercoledì lavoratori tornano in cantiere. Tafaria (Filca Cisl): "L'azienda ha saldato i debiti con Cassa Edile"

‘’Siamo contenti che l’azienda abbia saldato le spettanze che aveva in arretrato con la Cassa Edile, questo significa che i lavoratori potranno ricevere la tredicesima dell’ente che altrimenti sarebbe stata a rischio’’. Lo spiega Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria commentando la situazione del cantiere dell’Aurelia Bis di Savona.

Lo scorso novembre i lavoratori avevano scioperato a Savona e alla Spezia per protestare contro i mancati pagamenti degli ultimi due mesi di stipendio. I lavori per la realizzazione dell'opera erano ripartiti due anni fa, dopo essere stati fermi a lungo per il fallimento del precedente appaltatore, e un nuovo stop renderebbe impossibile inaugurare come previsto nel febbraio 2026 un'opera attesa da decenni dal territorio di Savona.

‘’E’ finito lo sciopero, domani i 12 lavoratori riprenderanno l’attività. E’ una boccata d’ossigeno ma quanto successo in questi mesi con stipendi in ritardo, fornitori preoccupati e arretrati con la Cassa Edile ci deve far riflettere perché in prospettiva non siamo assolutamente sereni. Siamo al punto che nel cantiere manca il calcestruzzo. Adesso aspettiamo a metà gennaio quando ci sarà la nuova convocazione in Prefettura e sarà presente l’azienda che ha promesso di presentare il futuro ‘piano industriale’ riguardante l’Aurelia Bis. Aspettiamo ma già diciamo ad alta voce che ipotesi di un cantiere che prosegue a ‘singhiozzo’ è assolutamente inaccettabile. Se ICI non darà garanzie e certezze a lunga scadenza, si proceda alla scelta di un’altra azienda in grado di offrirle. E ci aspettiamo che il Commissario Straordinario e la Regione si facciano carico di questa situazione. Siamo davanti ad un bivio, guai a prendere la strada sbagliata’’, spiega Tafaria.