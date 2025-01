Aurelia Bis, decisioni sul futuro dei cantieri di Savona e La Spezia attese a marzo

Savona – Nel cantiere savonese resta da completare il 20% dell’opera. Secondo ICI, un parere favorevole al piano finanziario permetterebbe di riprendere i lavori, raggiungendo un picco occupazionale di 80 lavoratori entro giugno.

La Spezia – Situazione diversa per l’Aurelia Bis spezzina, dove alcune sezioni sono già in corso di completamento da parte di altre imprese. Tuttavia, le aree di competenza di ICI restano ferme, in attesa di sviluppi.

Giampedrone - “È stata una riunione positiva. La struttura commissariale guidata dal Commissario Castiglioni sta lavorando senza sosta per arrivare ad una soluzione positiva della crisi della Ici Costruzioni grazie alla procedura in corso, che si concluderà a marzo. La proiezione è quella di una ripresa progressiva dei cantieri sia a Savona che alla Spezia, con il ritorno a pieno regime in termini di capacità produttiva entro giugno. È fondamentale ripartire con un’azienda sana, con gli stipendi pagati e le maestranze tutelate, garantendo integralmente anche fornitori e subappaltatori. I lavori sono tutti finanziati e l’attenzione è massima da parte della Regione, della struttura commissariale e del Mit. Questo percorso è fondamentale per arrivare nel 2026 ad aver finito l’opera: il lotto unico di Savona e lo stralcio assegnato sulla Spezia, dove gli altri due stralci affidati ad altre imprese stanno procedendo regolarmente”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone al termine dell’incontro odierno in Regione Liguria per fare il punto sui cantieri dell’Aurelia bis a Savona e alla Spezia (stralcio A) insieme al Commissario straordinario di governo Matteo Castiglioni, ad Anas e ai rappresentanti dei sindacati confederali e del comparto spezzini e savonesi, oltre che alla Prefettura della Spezia.

Obiettivi – L’incontro ha evidenziato l’urgenza di garantire una conclusione rapida dei cantieri, specialmente a Savona, dove l’Aurelia Bis è considerata un’infrastruttura essenziale per migliorare la viabilità.