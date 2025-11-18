ASviS: Italia in ritardo su ambiente e sostenibilità

Quasi metà dell’acqua immessa nelle reti italiane si perde, la copertura artificiale del suolo è al 7,1% e le rinnovabili restano al 20%, con cali marginali delle emissioni. Lo evidenzia ASviS durante l’incontro su “Biodiversità al lavoro: attuare la Legge Ue sul ripristino della natura e il deposito cauzionale (DRS)”.

Secondo il direttore scientifico Enrico Giovannini, serve un salto di qualità nella governance e nella coerenza delle politiche. Tra le priorità: Legge nazionale sul clima, revisione del PNIEC, attuazione della Nature Restoration Law con risorse adeguate e introduzione del deposito cauzionale per i contenitori monouso.

Il rapporto conferma anche che a livello globale i progressi verso gli Obiettivi dell’Agenda 2030 sono insufficienti, con l’Italia in una posizione critica.

