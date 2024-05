Assoporti ricorda la terza “Giornata Internazionale delle donne in mare”

Da tempo impegnati per lo sviluppo di politiche attive per il lavoro femminile nel porto e logistica, Assoporti ha voluto ricordare la ricorrenza della terza “Giornata internazionale delle donne in mare”.

“Con l’obiettivo di abbattere qualsiasi barriera e pregiudizio per le donne nel settore marittimo e promuovere l’occupazione femminile in questo ambito, riteniamo importante rammentare che, unitamente alle AdSP, siamo impegnati su questo tema oramai da tempo. L’istituzione della “Giornata internazionale delle donne” da parte dell’IMO è molto importante non soltanto per onorare coloro che già ci lavorano, ma anche per creare consapevolezza generale che il settore offre molte opportunità lavorative per le donne, ” ha voluto sottolineare il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri.