Assologistica accoglie il nuovo socio Mercitalia Logistics

Assologistica è lieta di annunciare l'ingresso di Mercitalia Logistics all’interno dell’associazione. Il principale gruppo italiano di trasporti intermodali, terminal e logistica integrata guidato da Sabrina De Filippis, ha scelto di unirsi alla nostra associazione nazionale degli operatori della logistica, presieduta da

Umberto Ruggerone. “Come Mercitalia Logistics e Polo Logistica siamo particolarmente orgogliosi di entrare a far parte di questa realtà, che rappresenta gli interessi della logistica a 360 gradi – ha dichiarato Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics. – L’ingresso in Assologistica testimonia il nostro impegno per ampliare la rete e integrare il nostro business con gli altri operatori del settore. Per creare nuove sinergie e portare istanze comuni per il rilancio della logistica in Italia”. Il presidente di Assologistica, Umberto Ruggerone, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova adesione: "Come associazione abbiamo sempre rappresentato l'intermodalità e i terminal intermodali, ritenendo il trasporto ferroviario in generale e la comodalità in particolare la soluzione più adeguata per rispondere alle sfide della sostenibilità nel nostro settore. L'integrazione di intermodalità e servizi logistici è un'opportunità che consideriamo sempre vincente. Mercitalia ha fatto di questo connubio il proprio mandato e l'adesione alla nostra associazione ci fa particolarmente piacere.” In occasione di questo importante ingresso, annunciato durante gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest, Assologistica ha inoltre comunicato la creazione di un nuovo gruppo di lavoro dedicato alla terminalistica, un'evoluzione del raggruppamento Intermodalità attivo da anni. Il gruppo sarà coordinato da Davide Muzio e includerà Sabrina De Filippis, Paolo Pandolfo, Stefano Morelli e lo stesso Umberto Ruggerone. Il primo appuntamento ufficiale del gruppo di lavoro è già fissato per il mese di ottobre: un incontro con il ministro dei Trasporti per discutere di possibili azioni a sostegno delle infrastrutture ferroviarie e dei terminal, in risposta alle chiusure legate ai cantieri del PNRR. Assologistica continua a lavorare attivamente per la promozione e il supporto dell'intermodalità e della logistica integrata, rafforzando il suo ruolo di rappresentanza a livello nazionale e internazionale.